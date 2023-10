Jak zbudować drogi na Księżycu?

Wykorzystanie tego, co jest

- Można pomyśleć: "ulice na Księżycu, a komu to potrzebne?" Ale w rzeczywistości jest to niezbędny element, nawet na początku planowania. [Księżyc - przyp. red.] jest pełen bardzo sypkiego materiału, nie ma atmosfery, grawitacja jest słaba, więc pył dostaje się wszędzie. Zanieczyszcza nie tylko sprzęt, ale także inne elementy - powiedział profesor Jens Gunster z Federalnego Instytutu Badań i Testowania Materiałów w Berlinie i współautor nowego raportu na ten temat.

- Trzeba wykorzystać to, co jest, czyli po prostu luźny pył - mówił Gunster.

Wraz ze swoimi współpracownikami eksperymentował z niezwykle drobnym materiałem, opracowanym przez inżynierów z Europejskiej Agencji Kosmicznej. EAC-1A został stworzony po to, by imitować księżycową glebę. Skierowano na niego wiązkę lasera o średnicy 50 mm i pogrzano do temperatury około 1600 stopni Celsjusza. Stopiony pył uformował niewielkie trójkąty, które były bardzo łatwe do połączenia. Po wystudzeniu okazał się bardzo trwały.