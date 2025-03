Intruz z Pacyfiku może opanować Bałtyk

Zasolenie a zmiany klimatu

Żeby sprawdzić, czy ostryżyce japońskie mogą przetrwać w wodach Morza Bałtyckiego, zespół badawczy umieścił je w wodzie o niewielkim stopniu zasolenia. W eksperymencie wykorzystano osobniki złowione w różnych cieśninach - Kattegat, gdzie woda jest silnie zasolona, oraz mniej słonej Sund. Okazało się, że zdolność ostryg do rozmnażania zależała właśnie od tego, skąd pochodziły. Zwierzęta z cieśniny Sund, przystosowane do warunków niższego zasolenia, bez problemu rozmnażały się w znacznie słodszych wodach niż te, w których je złowiono. Zdaniem badaczy oznacza to, że gatunek ten może stopniowo przyzwyczajać się do coraz mniej zasolonych środowisk.