Hip-hopowy hit wysłany na Wenus

Utwór Missy Elliott został wysłany... na Wenus. NASA dokonała transmisji za pomocą anteny wchodzącej w skład sieci Deep Space Network. "The Rain (Supa Dupa Fly)" to pierwsza hip-hopowa piosenka, która trafiła w przestrzeń pozaziemską.

Piosenka Missy Elliot "The Rain (Supa Dupa Fly)" została przesłana na Wenus za pomocą sieci komunikacyjnej Deep Space Network - podała NASA w oficjalnym komunikacie. Zanim sygnał radiowy z hitem "The Rain..." dotarł z bazy NASA w Goldstone w Kalifornii do Wenus, musiał pokonać ponad 254 milionów kilometrów. Zajęło mu to około 14 minut.

"Przekraczanie granic"

Jak wyjaśniła Brittany Brown, dyrektorka Biura Komunikacji Działu Cyfrowego i Technologicznego w siedzibie głównej NASA, zarówno eksploracja kosmosu, jak i sztuka Missy Elliott polegają na przekraczaniu granic.

- Missy ma doświadczenie w tworzeniu kosmicznych historii i futurystycznych obrazów w swoich teledyskach, więc możliwość współpracy z nią nad czymś nie z tego świata wydaje się bardzo na miejscu - dodała.

Druga planeta od Słońca to ulubione ciało niebieskie Missy Elliot.

- Wybrałam Wenus, ponieważ symbolizuje siłę, piękno i władzę. Z pokorą przyjmuję możliwość podzielenia się moją sztuką i przesłaniem z wszechświatem - powiedziała Elliot. Dodała, że wciąż nie mieści się jej w głowie, że za pośrednictwem Deep Space Network jej utwór wyruszył "poza ten świat" jako pierwszy w historii utwór hip-hopowy.

Kosmiczna muzyka

NASA wyemitowało "The Rain..." na Wenus także po to, by zwrócić uwagę Ziemian na nadchodzące misje związane z tą planetą. Skalista Wenus bywa nazywana bliźniaczą planetą Ziemi, jednak temperatura na jej powierzchni sięga prawie 500 stopni Celsjusza, a ciśnienie przekracza ziemskie około 100 razy. W ciągu najbliższej dekady w jej kierunku mają wyruszyć próbnik DAVINCI i orbiter VERITAS.

"The Rain..." to drugi wyemitowany w kosmos utwór muzyczny w historii. W 2008 r., w 50. rocznicę powstania NASA, w kierunku gwiazdy Polaris oddalonej od Ziemi o 431 lat świetlnych nadano wiadomość zawierającą utwór "Across the Universe" zespołu The Beatles. Potencjalni odbiorcy w pobliżu najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy będą mogli posłuchać piosenki Johna Lennona i Paula McCartneya za 415 lat.

Nadawczo-odbiorcza sieć Deep Space Network (DSN) działa nieprzerwanie od 1963 roku. Należą do niej gigantyczne anteny radiowe zlokalizowane w Madrycie, Goldstone i Canberze. Sieć pozwala na utrzymywanie łączności z bezzałogowymi sondami kosmicznymi, śledzenie ich trajektorii, wysyłanie poleceń i odbieranie danych.

