Grupka śmiałków na szczycie rury z materiałami wybuchowymi. "Aż takie niebezpieczne to nie jest"

Bezpieczniej, niż można sądzić

- Lot w kosmos to sytuacja, w której grupka śmiałków jest zamykana w dość ciasnej przestrzeni i umieszczana na szczycie ogromnej rury wypełnionej materiałami wybuchowymi - opowiadał. - Jasne, jest to bardziej ryzykowne niż lot samolotem. Natomiast przez to, (...) że te loty są tak częste, dopracowaliśmy się pewnych procedur, standardów. Choć brzmi to abstrakcyjnie, to aż takie niebezpieczne już nie jest - zapewnił.