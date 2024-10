"Duch Mekongu" powrócił po prawie 20 latach. "Nie jest za późno"

Niewidziany od prawie dwóch dekad olbrzymi endemiczny karp został zauważony w rzece Mekong w Kambodży. Zdaniem naukowców powrót "Ducha Mekongu" daje nadzieję na przetrwanie tego niezwykle rzadkiego gatunku ryby, ale jest też sygnałem do podjęcia działań chroniących rzekę, która jest nazywana rybią "superautostradą".

Aaptosyax grypus , bo tak brzmi łacińska nazwa karpia, jest niezwykle rzadkim okazem, charakteryzującym się dużym rozmiarem (do nawet 130 cm), masą wynoszącą około 30 kilogramów oraz zakrzywioną szczęką. Od czasu jego formalnej identyfikacji w 1991 roku udokumentowano mniej niż 30 osobników.

Po raz ostatni karp był widziany w 2005 roku, a naukowcy obawiali się o jego wyginięcie. Nadzieję na jego przetrwanie dał prawdopodobny połów "Ducha Mekongu" w 2020 roku, jednak ryba została sprzedana, co nie pozwoliło przyjrzeć się jej naukowcom. W 2023 roku w Kambodży zostały złowione dwa okazy "Ducha Mekongu".

Pilna potrzeba ochrony Mekongu

- Szukałem go od tamtej pory, byłem nim zafascynowany, ponieważ jest to bardzo niezwykła ryba - mówi Hogan. - Myślałem, że prawdopodobnie wyginęła, więc gdy usłyszałem, że została ponownie odnaleziona, pomyślałem tylko: czekałem na tę wiadomość 20 lat. To oznacza, że ​​nie jest za późno - dodaje badacz.