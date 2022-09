Pewne diamenty przybyły na Ziemię z kosmosu. Zamieszana w to mogła być planeta karłowata

Naukowcy są coraz bliżej rozwiązania tajemnicy lonsdaleitu - odmiany diamentu, która znajdowana jest jedynie w meteorytach. Jak wskazują najnowsze badania, ich obecność na Ziemi jest najprawdopodobniej wynikiem kosmicznego zderzenia, w wyniku którego zniszczeniu uległa planeta karłowata. Potężne ciśnienie, jakie wydzieliło się w ramach kolizji, doprowadziło do powstania minerału.

Lonsdaleit kiedyś uznawany był za osobny związek chemiczny, ale dzisiaj wiemy, że jest to nietypowa forma diamentu, charakteryzująca się zupełnie innym układem atomów niż te wykorzystywane w przemyśle jubilerskim. Australijscy i brytyjscy naukowcy przyjrzeli się bliżej temu, skąd pochodzi lonsdaleit oraz jego właściwościom.

Odłamek karłowatej planety

W badaniu opublikowanym na łamach "Proceedings of the National Academy Sciences" naukowcy stawiają interesującą hipotezę - lonsdaleit został uformowany na skutek zderzenia asteroidy z planetą karłowatą, która była częścią Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu.

Kolizja spowodowała rozpad ciała niebieskiego, uwalniając gigantyczne ciśnienie, które doprowadziło do tego, że w częściach jego płaszcza powstały diamenty o heksagonalnym układzie krystalicznym. Fragmenty te następnie spadły na ziemię jako meteoryty.

- Udało nam się odkryć największe do tej pory kryształy lonsdaleitu - podkreśla współautor badania Dougal McCulloch z Królewskiego Instytutu Technologii w Melbourne. - Mają one wielkość do mikrona, a zatem są dużo, dużo cieńsze niż ludzki włos.