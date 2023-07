Asteroida wielkości wieżowca minęła Ziemię. Naukowcy zauważyli ją dopiero dwa dni później

czytaj dalej

Pasażerowie lotu z Las Vegas do Atlanty spędzili we wtorek prawie cztery godziny w samolocie, gdy na zewnątrz temperatura sięgała 44 stopni Celsjusza. Część osób straciła przytomność i musiała zostać przetransportowana do szpitala, a na pokładzie zapanowała panika. Lot został odwołany.