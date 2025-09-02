Jest wielkości autobusu, w środę przeleci blisko Ziemi

2 września 2025, 20:43
Źródło:
Live Science, NASA
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma zbadać asteroidę
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma zbadać asteroidęESA, NASA/Reuters
wideo 2/2
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma zbadać asteroidęESA, NASA/Reuters

W środę asteroida 2025 QV5 o rozmiarach zbliżonych do autobusu przeleci obok Ziemi. Kosmiczny obiekt nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, ale amerykańska agencja kosmiczna NASA będzie prowadzić jego dokładne obserwacje.

W środę 3 września około godziny 13.10 niewielka asteroida o nazwie 2025 QV5 przeleci blisko Ziemi, jednak w bezpiecznej odległości. To ciało niebieskie zostało po raz pierwszy zaobserwowane pod koniec ubiegłego miesiąca, bo 24 sierpnia. Jak wskazują naukowcy, asteroida zbliży się do naszej planety na odległość około 805 tysięcy kilometrów, czyli prawie dwa razy dalej niż znajduje się Księżyc.

Asteroida ma około 11 metrów średnicy, czyli jest wielkości autobusu i porusza się z prędkością przekraczającą 22 tysięcy kilometrów na godzinę. Jej orbita wokół Słońca jest niemal kołowa. Obiekt obiega gwiazdę w ciągu 359 dni. Nie tylko przelatuje blisko orbity Ziemi, ale także i Wenus.

Kolejne bliższe spotkanie za 100 lat

Naukowcy z NASA zapewniają, że z powodu niewielkich rozmiarów asteroidy oraz charakterystyki jej orbity ryzyko uderzenia w Ziemię jest minimalne. Co więcej, w przypadku wejścia w atmosferę większość materii z jakiej składa się obiekt uległaby spłonięciu.

Choć 2025 QV5 nie stanowi zagrożenia, naukowcy z NASA planują obserwacje tej asteroidy za pomocą radarów Goldstone w Kalifornii, aby bliżej poznać jej cechy charakterystyczne i trajektorię lotu. W 2026 i 2027 roku asteroida ponownie przeleci koło naszej planety, jednak odległości od Ziemi będą znacznie większe niż obecnie - wyniosą odpowiednio 5,3 miliona i prawie 10 milionów kilometrów.

Najbliższy podobnie bliski przelot spodziewany jest dopiero 4 września 2125 roku, czyli za około 100 lat, choć dokładnej trajektorii lotu asteroidy nie da się przewidzieć na ten moment. Może się ona zmienić chociażby w wyniku ewentualnych oddziaływań grawitacyjnych z innymi obiektami.

ZOBACZ TEŻ: Asteroida wielkości bloku może uderzyć w Księżyc

Orbita asteroidy 2025 QV5ssd.jpl.nasa.gov

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: Live Science, NASA

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Gdzie jest burza? We wtorek 2.09 w Polsce wciąż pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Miejscami może padać grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów

Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów

2 września 2025, 14:33
Aktualizacja: 2 września 2025, 21:15
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W nocy z wtorku na środę oraz o poranku w niektórych miejscach kraju prognozowane są burze, którym mają towarzyszyć silne opady deszczu. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Niespokojna noc, są ostrzeżenia IMGW

Niespokojna noc, są ostrzeżenia IMGW

1 września 2025, 6:20
Aktualizacja: 2 września 2025, 21:05
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

W kolejnych dniach w Polsce prognozowane są burze. Najintensywniejszych wyładowań, niosących ze sobą zagrożenie z powodu ulew i gradu, można spodziewać się w piątek. Temperatura wciąż będzie letnia, choć w weekend nieco się ochłodzi.

Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą

Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą

2 września 2025, 15:08
Źródło:
tvnmeteo.pl

Młody niedźwiedź pojawił się na szlaku turystycznym w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i zaczął gonić przestraszonego turystę. W sieci pojawiło się nagranie incydentu. - To nie był atak - podkreślił w rozmowie z TVN24 Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach

Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach

2 września 2025, 12:04
Źródło:
TVN24

Pogoda na jutro, czyli na środę, 03.09. W nocy na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno, może również zagrzmieć. Nad ranem lokalnie pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność. Środa dla części kraju będzie deszczowa i burzowa.

Pogoda na jutro - środa, 03.09. Opady pojawią się w nocy, a także w dzień

Pogoda na jutro - środa, 03.09. Opady pojawią się w nocy, a także w dzień

2 września 2025, 19:40
Źródło:
tvnmeteo.pl

Rekordowe opady deszczu nawiedziły północną Japonię. W prefekturze Akita wylało kilka rzek, zalewając miejscowe pola ryżowe. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było

Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było

2 września 2025, 18:13
Źródło:
Reuters, NHK

W poniedziałek po południu w stolicę amerykańskiego stanu Arizona - Phoenix - uderzyła burza piaskowa. Atak żywiołu spowodował poważne zakłócenia w ruchu drogowym i lotniczym. Tysiące osób było bez prądu.

Burza piaskowa nawiedziła miasto

Burza piaskowa nawiedziła miasto

2 września 2025, 15:50
Źródło:
CNN, KTAR News 92.3 FM, ABC15

Do 1411 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Afganistanie - przekazał rzecznik tamtejszego rządu. Ponad 3100 osób zostało rannych, a około 5400 domów uległo zniszczeniu. Wciąż trwa akcja ratunkowa, którą utrudnia brak zasobów i trudny teren. We wtorek ziemia ponownie się zatrzęsła.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs

2 września 2025, 13:53
Aktualizacja: 2 września 2025, 16:35
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

W ostatnich latach liczba lwów azjatyckich w Indiach znacznie wzrosła. Z jednej strony jest to sukces w odbudowie populacji podgatunku, który został niemal wytępiony przez człowieka, z drugiej - coraz częściej obserwuje się ataki tych zwierząt na ludzi. Rozwiązania problemu nie widać.

Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?

Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?

2 września 2025, 11:23
Źródło:
CNN

W nocy z poniedziałku na wtorek na polskim niebie widoczna była zorza polarna. Wiele osób skorzystało z dobrych warunków do obserwacji, w tym Reporterzy 24.

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

Zorza polarna. Wasze zdjęcia

2 września 2025, 8:12
Źródło:
Kontakt24, Z głową w gwiazdach

Sudańscy rebelianci przekazali w poniedziałek, że w wiosce na zachodzie kraju doszło do osuwiska, w wyniku którego zginęło ponad tysiąc osób. Zaapelowali o pomoc do ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych.

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba

2 września 2025, 7:46
Źródło:
PAP, Reuters, Al Jazeera

Amerykański astronauta Don Pettit uchwycił na nagraniu mieniącą się nad Ziemią zorzę polarną. Niezwykłe zjawisko zarejestrował z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Tak wygląda zorza polarna z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

1 września 2025, 20:48
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Tegoroczne lato "prawie na pewno" będzie najcieplejszym w historii pomiarów Wielkiej Brytanii - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja pogodowa Met Office. To sygnał postępującego globalnego ocieplenia.

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

Najcieplejsze lato od ponad 140 lat

1 września 2025, 21:49
Źródło:
PAP, The Guardian, Met Office

Pięć gatunków ptaków od 2026 roku będzie objętych całoroczną ochroną. Informacją tą podzielił się Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. "Udało się osiągnąć ważny kompromis" - napisał.

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

"Dobra wiadomość dla przyrody". Na te gatunki nie będzie można polować

1 września 2025, 19:33
Źródło:
tvn24.pl

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Dlaczego jego skutki okazały się tak tragiczne? Zdaniem profesora Jerzego Żaby, sejsmologa z Uniwersytetu Śląskiego, wpłynęło na to kilka czynników.

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze

1 września 2025, 17:46
Źródło:
PAP

Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie pochłonęło życie ponad 800 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Akcję ratunkową utrudnia niedostępność wielu dotkniętych obszarów. W rozmowach z mediami świadkowie katastrofy zrelacjonowali swoje przeżycia.

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

Trzęsienie ziemi w Afganistanie. "Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"

1 września 2025, 12:51
Źródło:
Al Jazeera, Associated Press, BBC

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi i dojdzie do całkowitego zaćmienia Księżyca.

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski

1 września 2025, 16:07
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę przez Houston w Teksasie przeszły silne burze, które wyrządziły wiele szkód na drogach i zakłóciły ruch lotniczy. Woda wlała się również do niektórych mieszkań.

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

Tym razem to Houston miało problem. "Tato, spójrz na wodę"

1 września 2025, 14:51
Źródło:
ENEX, KHOU11, FOX 26 Houston

Do połowy września w Polsce ma panować późne lato - według niektórych prognoz temperatura może wzrosnąć nawet do 34 stopni Celsjusza. Tomasz Wasilewski odpoczywa na urlopie, dlatego tym razem w modele meteorologiczne zajrzała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

Pogoda na 16 dni: upał jeszcze może wrócić

31 sierpnia 2025, 12:29
Źródło:
tvnmeteo.pl

1 września rozpoczęła się meteorologiczna jesień, a wraz z nią sezon burz na północnym Atlantyku. Z tej okazji państwowe agencje pogodowe Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niderlandów ogłosiły, jakie imiona nadadzą burzom.

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko

1 września 2025, 11:51
Źródło:
bbc.com

Susza w Polsce nie ustępuje. Pod koniec ubiegłego tygodnia trudna sytuacja panowała w małopolskiej gminie Żegocina. Przestały tam działać pompy w stacjach uzdatniania wody, władze zwołały sztab kryzysowy.

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"

1 września 2025, 12:18
Źródło:
TVN24

Susza doskwiera mieszkańcom miasta Gangneung w Korei Południowej. Poziom wody w tamtejszym zbiorniku osiągnął w weekend rekordowo niski poziom. Prezydent kraju ogłosił stan klęski żywiołowej.

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

1 września 2025, 9:46
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Pendżab, wschodnia prowincja Pakistanu, zmaga się z największą powodzią w swojej historii. Od początku sezonu monsunowego żywioł dotknął ponad 1,5 miliona ludzi. Tysiące wsi i setki tysięcy hektarów zostało zalanych. Intensywne opady doprowadziły do bezprecedensowego kryzysu hydrologicznego.

Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"

Ponad pół miliona ludzi bez dachu nad głową. "To największa powódź w historii"

31 sierpnia 2025, 18:06
Źródło:
Pakistan Today, Al Jazeera, AP News, Arab News

Na dnie Oceanu Atlantyckiego odkryto szczelinę, która jest odpowiedzialna za niszczycielskie trzęsienia ziemi w Portugalii. Jak donoszą badacze, powstawała przez co najmniej pięć milionów lat.

Na dnie oceanu odkryto szczelinę. To ona wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi

Na dnie oceanu odkryto szczelinę. To ona wywołała niszczycielskie trzęsienia ziemi

31 sierpnia 2025, 20:57
Źródło:
PAP, volcano.si.edu

Gwałtowne burze mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Najnowsze badania pokazują, że każde wyładowanie uwalnia tlenki azotu, a ilość emitowanego gazu zależy od siły zjawiska. Wiedza na ten temat może pomóc w stworzeniu dokładniejszych modeli klimatycznych, uwzględniających także rolę burz w kształtowaniu jakości powietrza.

Jak burze wpływają na jakość powietrza?

Jak burze wpływają na jakość powietrza?

31 sierpnia 2025, 14:02
Źródło:
University of Maryland

Gigantyczne planety spoza Układu Słonecznego mogą kryć odpowiedź na jedną z największych tajemnic współczesnej astrofizyki - naturę ciemnej materii. Naukowcy sugerują, że ciężkie cząstki ciemnej materii mogą gromadzić się w jądrach tych planet, zapadając się i tworząc miniaturowe czarne dziury, które z czasem pochłaniają całą planetę.

Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?

Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?

31 sierpnia 2025, 16:55
Źródło:
Science Alert

Co roku z himalajskich lodowców znikają ponad 22 gigatony lodu. Jak wynika z badań amerykańskich naukowców, jedną z głównych przyczyn wzmożonego topnienia są zmieniające się wzorce opadów monsunowych. Słodka woda pochodząca z lodowców zasila tereny zamieszkane przez ponad 1,4 miliard ludzi.

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie

"Trzeci biegun Ziemi" traci lód w oszałamiającym tempie

31 sierpnia 2025, 10:28
Źródło:
University of Utah