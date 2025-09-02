Jest wielkości autobusu, w środę przeleci blisko Ziemi

W środę asteroida 2025 QV5 o rozmiarach zbliżonych do autobusu przeleci obok Ziemi. Kosmiczny obiekt nie stanowi zagrożenia dla naszej planety, ale amerykańska agencja kosmiczna NASA będzie prowadzić jego dokładne obserwacje.

W środę 3 września około godziny 13.10 niewielka asteroida o nazwie 2025 QV5 przeleci blisko Ziemi, jednak w bezpiecznej odległości. To ciało niebieskie zostało po raz pierwszy zaobserwowane pod koniec ubiegłego miesiąca, bo 24 sierpnia. Jak wskazują naukowcy, asteroida zbliży się do naszej planety na odległość około 805 tysięcy kilometrów, czyli prawie dwa razy dalej niż znajduje się Księżyc.

Asteroida ma około 11 metrów średnicy, czyli jest wielkości autobusu i porusza się z prędkością przekraczającą 22 tysięcy kilometrów na godzinę. Jej orbita wokół Słońca jest niemal kołowa. Obiekt obiega gwiazdę w ciągu 359 dni. Nie tylko przelatuje blisko orbity Ziemi, ale także i Wenus.

Kolejne bliższe spotkanie za 100 lat

Naukowcy z NASA zapewniają, że z powodu niewielkich rozmiarów asteroidy oraz charakterystyki jej orbity ryzyko uderzenia w Ziemię jest minimalne. Co więcej, w przypadku wejścia w atmosferę większość materii z jakiej składa się obiekt uległaby spłonięciu.

Choć 2025 QV5 nie stanowi zagrożenia, naukowcy z NASA planują obserwacje tej asteroidy za pomocą radarów Goldstone w Kalifornii, aby bliżej poznać jej cechy charakterystyczne i trajektorię lotu. W 2026 i 2027 roku asteroida ponownie przeleci koło naszej planety, jednak odległości od Ziemi będą znacznie większe niż obecnie - wyniosą odpowiednio 5,3 miliona i prawie 10 milionów kilometrów.

Najbliższy podobnie bliski przelot spodziewany jest dopiero 4 września 2125 roku, czyli za około 100 lat, choć dokładnej trajektorii lotu asteroidy nie da się przewidzieć na ten moment. Może się ona zmienić chociażby w wyniku ewentualnych oddziaływań grawitacyjnych z innymi obiektami.

