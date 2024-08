Żałoba po śmierci zwierząt domowych. Koty też ją przechodzą

Bretania Greene i Jennifer Vonk z Uniwersytetu w Oklahomie przeprowadziły rozmowy z 412 opiekunami kotów na temat zmian w ich zachowaniu po stracie innego zwierzęcia znajdującego się w tym samym domu. W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Applied Animal Behaviour Science" czytamy, że kocia żałoba jest bardzo podobna do tej, jaką przeżywają ludzie. Jej objawy to przede wszystkim problemy ze snem i brak apetytu.

Koty przeżywają żałobę

Według autorek artykułu, im dłużej kot mieszkał z innym zwierzęciem, tym częściej opiekunowie informowali o zmianie jego zachowania po śmierci drugiego pupila. Ale - jak zaznaczyły - na przeżywanie żałoby nie miało wpływu to, czy kot był obecny przy śmierci drugiego zwierzęcia, ani liczba zwierząt w domu. Zdaniem naukowczyń wyniki badań podważają powszechny pogląd, że koty to zwierzęta nietowarzyskie. Wskazują także, że psychologiczne doświadczenie straty może mieć charakter uniwersalny.

- W przeciwieństwie do psów, mamy tendencję do myślenia, że ​​koty są zdystansowane i nietowarzyskie - powiedziała Jennifer Vonk w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika "Time". Jednak zauważyła, że ​​na wolności koty mają tendencję do grupowania się i tworzenia hierarchii. - Myślę, że źle je ocenialiśmy - dodała. Amerykańskie badanie jest drugim znanym na świecie projektem badawczym, który dotyczy reakcji kotów domowych na śmierć innego zwierzęcia towarzyszącego im w domu.