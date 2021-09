Hiszpania: Południe i zachód kraju zmagają się z powodziami. Jest ofiara śmiertelna

Największe opady zanotowano w gminie Cartaya w andaluzyjskiej prowincji Huelva, gdzie spadło ponad 121 litrów wody na metr kwadratowy, a także w rejonie miasta Zafra we wspólnocie autonomicznej Estremadury. W tej ostatniej opady sięgały 100 l/mkw.

Służby obrony cywilnej regionu Estremadury podały w piątek, że w rezultacie bardzo intensywnego deszczu doszło do poważnej kolizji drogowej, w której zginął 32-letni mężczyzna. W komunikacie sprecyzowano, że wskutek ulewy auto poszkodowanego zjechało na przeciwny pas ruchu i czołowo zderzyło się z ciężarówką.

Hiszpania. Skutki groźnych ulew

Do służb stale docierają prośby o pomoc w związku z powodzią, m.in. w rejonie miasta Merida, gdzie strażacy ewakuowali około 140 dzieci z podtopionej szkoły. W piątek we wspólnocie autonomicznej Estremadury do szkół nie poszło ponad 3000 uczniów. W całym regionie, gdzie strażacy wzywani byli na ratunek tysiące razy, zatopionych zostało przez powódź kilkadziesiąt samochodów.