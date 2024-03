W Toruniu urodziły się taraje, jedne z najbardziej tajemniczych kotów świata

Niezwykłe narodziny

Jak przekazały władze Ogrodu, 27 lutego na świat przyszły cztery kocięta taraja. Miot był duży jak na ten gatunek - samice najczęściej rodzą jedno lub dwoje młodych - co przyczyniło się do tego, że najmniejszy kociak niestety nie przeżył. Pozostała trójka czuje się dobrze.

Kocie love story

Historia tarajów z toruńskiego zoo zaczyna się w 2020 roku, kiedy to sprowadzono do niego dwa młode kocury. Po dwóch latach jeden z nich trafił do zoo w Tallinie, zaś drugi pozostał na miejscu, gdzie niebawem dołączyła do niego młoda samica z Czech. Opiekunowie rozpoczęli żmudny proces zapoznawania zwierząt.