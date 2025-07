Wodowanie i co dalej? Następne kroki polskiego astronauty

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła wylądowała w Oceanie Spokojnym. Teraz astronautę czeka szereg badań, procedur i ważnych zadań. Jak będą wyglądały jego nadchodzące tygodnie?

Kapsuła Dragon Grace z załogą misji Ax-4, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, zgodnie z planem wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii ok. godz. 11.30 czasu polskiego. Powrót polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebiegł zgodnie z planem. Po wodowaniu astronauta trafił na pokład statku SpaceX Shannon, za pomocą którego został podjęty z kapsuły.

Co po misji?

Najpierw Uznański-Wiśniewski trafi do centrum dowodzenia w teksańskim Houston, a następnie przeleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

W Niemczech Uznański-Wiśniewski przejdzie tygodniowe, kompleksowe badania lekarskie oraz proces adaptacji do ziemskich warunków. o Dwutygodniowy pobyt na ISS nie prowadzi do poważnych zmian w masie mięśniowej czy funkcjonowaniu organizmu, jednak astronauci zawsze potrzebują czasu, by znów swobodnie poruszać się po Ziemi. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego czeka też oficjalne powitanie w Warszawie oraz intensywne miesiące spotkań i popularyzacji nauki w kraju - zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

- Tydzień po powrocie będzie powitanie w Warszawie, być może z premierem, z mediami, wtedy dostaniemy prawdopodobnie szansę, żeby porozmawiać z nim jeden na jeden. Potem znowu wraca do Kolonii na badania, potem musi jeszcze pojechać do NASA na badania, a później pół roku będzie opowiadał w Polsce o tym, co widział w kosmosie, będzie rozmawiał z dziećmi, ze studentami - przekazał reporter TVN24 Hubert Kijek.

Po powrocie z pierwszego lotu w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski awansuje w strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej na poziom A4, co wiąże się z podwyżką do około 9 tysięcy euro miesięcznie i dodatkowymi benefitami. Przez kolejnych sześć miesięcy pozostanie astronautą projektowym ESA - to czas na omówienie doświadczeń, prezentacje i dzielenie się wiedzą, ale także przygotowania do kolejnych wyzwań.

Co może robić astronauta w przyszłości?

Kolejne loty orbitalne: co prawda w 2030 roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przestanie działać. Natomiast dynamicznie rozwija się sektor budowy prywatnych stacji kosmicznych. Przykładowo Axiom Space buduje komercyjną stację na orbicie. To nowe szanse na dłuższe lub bardziej specjalistyczne misje - nie tylko w ESA, ale też w ramach międzynarodowych konsorcjów.

Program Artemis i misje księżycowe: Polska jako sygnatariusz Artemis Accords może włączyć się w eksplorację Księżyca - ESA współtworzy stację Gateway, dostarcza kluczowe moduły i bierze udział w budowie bazy na Srebrnym Globie. Choć pierwszeństwo mają kraje z większymi składkami członkowskimi, Polska, utrzymując dotychczasowy poziom zaangażowania, ma realne szanse na udział w księżycowym programie załogowym.

Inspirowanie młodszych pokoleń: po powrocie astronauta planuje założyć akademię dla młodych pasjonatów kosmosu. Program będzie rozwijał kompetencje inżynierskie, naukowe i motywował do kariery związanej z przestrzenią kosmiczną. Jego doświadczenie z ISS i kontakt z dziećmi oraz studentami mają inspirować przyszłych polskich specjalistów, którzy być może kiedyś polecą nawet na Marsa.

Inwestycje i korzyści dla kraju

Polska misja na ISS kosztowała 65 milionów euro. Środki te sfinansowały nie tylko sam lot, ale także 13 innowacyjnych eksperymentów naukowych i 30 pokazów edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Inwestycja ta procentuje rozwojem technologii i wzrostem kompetencji nowej generacji naukowców i inżynierów.

Na misji IGNIS skorzysta sektor technologiczny Polski - a w efekcie cała nasza gospodarka. Przykłady z NASA pokazują, że technologie kosmiczne wracają do codziennego życia (np. akumulatory litowo-jonowe, sensory, metody komunikacji). Każdy zainwestowany w sektor kosmiczny dolar czy euro wraca tysiąckrotnie w postaci nowych rozwiązań i kompetencji.

Wraz z powrotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Polska otwiera nowy rozdział w historii krajowego sektora kosmicznego. Jesteśmy coraz bliżej międzynarodowych programów eksploracji Księżyca i Marsa, a nasz astronauta nie tylko popularyzuje naukę, ale może realnie współtworzyć przyszłość człowieka w kosmosie. Kluczowe będą dalsze inwestycje, utrzymanie aktywnego udziału Polski w ESA oraz wspieranie młodych talentów, które już dziś mogą marzyć o własnych lotach na orbitę, a w przyszłości - być może nawet dalej.

