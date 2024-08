Samotny delfin butlonosy podejrzewany o serię ataków na ludzi

Do co najmniej kilkunastu ataków delfinów na ludzi doszło w tym roku na wodach w pobliżu miasta Mihama prefekturze Fukui w Japonii. Eksperci twierdzą, że ich sprawcą może być jeden osobnik.

W pobliżu miasta Mihama coraz częściej dochodzi do ataków delfinów na ludzi. W ubiegłym roku odnotowano sześć takich przypadków. W tym roku doszło już do 18 podobnych sytuacji. Wśród poszkodowanych znalazł się chłopiec, którego palec wymagał założenia 20 szwów.

Jeden sprawca

- One nie próbują celowo ranić ludzi, chcą się tylko z nimi porozumieć w swoim języku - mówi w wywiadzie dla japońskiego NHK ekspert w dziedzinie cetologii (nauki o waleniach).

- Z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków jest to raczej zachowanie obronne, które ma miejsce, kiedy ludzie znajdują się zbyt blisko delfinów - mówił w rozmowie z BBC, podkreślając, że wcześniej spotkał się z sytuacjami, w których ludzie próbowali pływać na delfinach lub wkładać im palce do przegród nosowych.

- Wahania hormonalne, frustracja seksualna lub chęć dominacji mogą skłonić delfina do wejścia w interakcje z ludźmi. Ponieważ delfiny to silne zwierzęta, może dojść do obrażeń - twierdzi ekspert.