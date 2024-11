Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 17.11. W nocy w wielu miejscach kraju wystąpią opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Za dnia spodziewamy się kolejnych opadów. Uwaga: mocno powieje.

W nocy z soboty na niedzielę pogodnie i dość pogodnie będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Strefa opadów deszczu będzie się stopniowo przemieszczać z północnego zachodu w kierunku centrum, obejmując zasięgiem kolejne rejony. W drugiej części nocy na Pomorzu możliwe są opady deszczu ze śniegiem.

W najzimniejszym momencie nocy termometry pokażą od -1 st. C na południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum, do 4-5 st. C nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na nizinach jego spodziewana prędkość wyniesie 30-40 kilometrów na godzinę, nad morzem będzie to 40-60 km/h, a w górach - powyżej 70 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego-zachodu.

Prognoza pogody na noc 16/17.11

Pogoda na niedzielę 17.11

W niedzielę dość pogodnie będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże, z opadami deszczu, głównie o charakterze przelotnym. Na Pomorzu przewidujemy opady deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Ponadto nad Bałtykiem i w rejonie Pobrzeży niewykluczone jest wystąpienie burzy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 6-7 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr powieje mocno, jego okresowe porywy mogą dojść do 40-60 km/h. Jeszcze silniej powieje nad morzem (powyżej 60 km/h) i w górach (powyżej 80 km/h).

Pogoda na niedzielę 17.11

Warunki biometeo w niedzielę 17.11

Wilgotność powietrza będzie wysoka, bo utrzymująca się na poziomie 70-90 procent. Mieszkańcy przeważającej części kraju odczują chłód, a pogoda niekorzystnie wpłynie na ich samopoczucie. Tylko na południowym wschodzie odczuwalny będzie komfort termiczny, a warunki biometeo utrzymają się na neutralnym poziomie.

Warunki biometeo w niedzielę 17.11

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane i duże do całkowitego, ze słabymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temp. min. 2-3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 999 hPa.

Pogoda na niedzielę - Warszawa

Zachmurzenie duże i całkowite, z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresowo osiągający prędkość do 35-40 km/h. Ciśnienie spada, w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie duże i całkowite, ze słabymi przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temp. min. 4-5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, dość silny z okresowymi porywami do 35-45 km/h. Ciśnienie spada, o północy 1006 hPa.

Pogoda na niedzielę - Trójmiasto

Zachmurzenie duże i całkowite, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, możliwa burza. Temp. maks. 7-8 st. C. Wiatr południowo-zachodni, dość silny z okresowymi porywami do 40-50 km/h. Ciśnienie spada, w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie duże do całkowitego, ze słabymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temp. min. 4-5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresowe porywy do 35 km/h. Ciśnienie spada, o północy 1000 hPa.

Pogoda na niedzielę - Poznań

Zachmurzenie duże i całkowite, z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresowo do 35-45 km/h. Ciśnienie spada, w południe 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane do dużego, ze słabymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temp. min. 2-3 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 998 hPa.

Pogoda na niedzielę - Wrocław

Zachmurzenie duże i całkowite, z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 6-7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresowo do 25-35 km/h. Ciśnienie spada, w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej części nocy możliwa niska mgła. Temp. min. -1-0 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy 990 hPa.

Pogoda na niedzielę - Kraków

Zachmurzenie małe do dużego w drugiej części dnia. Temp. maks. 7-8 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresowo do 35-45 km/h. Ciśnienie spada, w południe 983 hPa.

