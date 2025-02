Przygotowywałem się od etapu do etapu, natomiast nigdy nie wiedziałem, dokąd zajdę - wspominał o procesie selekcji na astronautę dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Astronauta opowiadał w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, jak wyglądają przygotowania do misji i co wraz z nim trafi na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Na wiosnę 2025 roku zaplanowana została misja Axiom-4. Członkiem czteroosobowej załogi, która na pokładzie kapsuły Crew Dragon trafi na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), jest Polak - dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. W programie "Fakty po Faktach" w TVN24 astronauta przekazał, że dokładna data startu nie jest jeszcze znana.

- Cała ta logistyka jest dość skomplikowana. (...) Są misje cargo, misje załogowe, które wchodzą w grę - przekazał. Jak wyjaśnił, chodzi głównie o kwestie logistyczne związane z możliwością zadokowania na ISS. - Czekamy trochę w kolejce, aż nasz czas nastąpi, a do samego ostatniego dnia przed wylotem będziemy się szkolić - opisał.

Uznański-Wiśniewski: nie wiedziałem, czy będę miał okazję polecieć

Jak opowiadał Uznański-Wiśniewski, z kosmosem "związała go" praca doktorska na temat projektowania technologii kosmicznych. Możliwości lotu w przestrzeń pozaziemską były wtedy mniejsze dla obywateli Polski. - Moja selekcja 2022 i ta grupa to jest pierwsza selekcja, kiedy Polacy mogli brać udział w programie europejskich astronautów - wspomniał. Przystąpiło do niej 22,5 tysiąca kandydatów, spośród których po półtora roku wybrano 17 osób.

- Przygotowywałem się od etapu do etapu, natomiast nigdy nie wiedziałem, dokąd zajdę. Później zostałem wybrany astronautą w korpusie rezerwowym i nie wiedziałem, czy będę miał okazję polecieć - móił dalej.

Obecnie Uznański-Wiśniewski przygotowuje się do startu. Szkolenia organizowane są przez agencje kosmiczne z całego świata - Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), NASA, Japońską Agencję Kosmiczną (JAXA) czy firmą SpaceX. - Z Polski będę leciał do Kolonii, do Europejskiego Centrum Szkolenia Astronautów na szkolenie z naszego europejskiego modułu na stacji, który nazywa się Columbus - powiedział.

Uznański-Wiśniewski o Axiom-4

Uznański-Wiśniewski opowiedział także o swoich wspomnieniach związanych z generałem Mirosławem Hermaszewskim, pierwszym Polakiem w kosmosie. - Był pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła po tym wyborze, aby mi pogratulować - przyznał.

Polski astronauta zdradził również, że obecnie przygotowywane są polskie eksperymenty naukowe, które trafią na ISS podczas misji Axiom-4. - Nasze badania dotykają wielu dziedzin nauki, od inżynierii, przez fizykę (...) medycynę, biologię, biotechnologię - przekazał. Aby dany eksperyment mógł trafić na ISS, powinien wpisywać się w cele określone przez ESA. Astronauta zabierze jednak nie tylko badania.

Kto poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną z dr Uznańskim-Wiśniewskim? Dowódczynią misji będzie Amerykanka Peggy Whitson, która łącznie spędziła w kosmosie rekordowe 675 dni. Pilotem misji będzie doświadczony indyjski pilot Shubhanshu Shukli. Składu dopełni drugi obok Polaka specjalista misji, Tibor Kapu z Węgier.

- Mamy zróżnicowaną załogę, z czterech krajów, pokrywającą trzy kontynenty i szansę budowania współpracy międzynarodowej - wyjaśnił astronauta.

Autorka/Autor:ast

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl