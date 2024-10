W kierunku wschodnich Indii zmierza potężny cyklon o imieniu Dana. Meteorolodzy ostrzegają, że niesie on wiatr o prędkości 120 km/h oraz ulewne opady deszczu. W indyjskim stanie Orisa rozpoczęła się ewakuacja około miliona mieszkańców. W sąsiadującym z nim Bengalu Zachodnim zamknięto wszystkie szkoły oraz większość urzędów, w tym sądy.

Indyjska Służba Meteorologiczna poinformowała, że Dana najprawdopodobniej uderzy w piątek rano (czasu lokalnego) we wschodnie wybrzeże kraju pomiędzy Parkiem Narodowym Bhitarkanika, a portem Dhamra w Zatoce Bengalskiej. Cyklon niesie za sobą wiatr o prędkości 120 km/h oraz intensywne opady deszczu.

"Mamy nadzieję, że ewakuacja nabierze tempa"

W Orisie mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów mają się przenieść do specjalnych schronów, w których będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich usług. W sumie władze planują ewakuować około miliona mieszkańców.

Na ulewy oraz silny wiatr narażony jest także sąsiedni Bengal Zachodni, ze stolicą w Kalkucie. W obu stanach zawieszono loty, odwołano kursowanie pociągów, zamknięto wszystkie szkoły oraz większość urzędów, w tym sądy. W związku z nadejściem żywiołu lokalne władze zaapelowały do rybaków o niewypływanie z portów. Turystom w nadmorskich kurortach zalecono, by udali się w bezpieczniejsze miejsca w głębi lądu lub do schronów.