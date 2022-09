Kosmiczna Tarantula zachwyca. Wielka mgławica w obiektywie teleskopu Jamesa Webba

Ta wielka mgławica znajduje się w konstelacji Złotej Ryby i jest najbardziej aktywnym obszarem gwiazdotwórczym w całej Grupie Lokalnej (grupie kilkudziesięciu galaktyk , do której należy też Droga Mleczna.). Nazwa Tarantula nawiązuje do tego, że jej świetliste włókna przypominają nogi pająka.

Co widać na zdjęciach

Jest domem najgorętszych i najbardziej masywnych gwiazd

Oddalona o 161 tysięcy lat świetlnych od nas mgławica jest "domem" najgorętszych i najbardziej masywnych gwiazd, jakie znamy. Jednym z powodów, dla których interesują się nią tak astronomowie jest to, że ma podobny skład chemiczny do gigantycznych obszarów gwiazdotwórczych aktywnych wtedy, kiedy wszechświat miał mniej więcej 2-3 miliardy lat. Wówczas tempo powstawania gwiazd było najwyższe. To właśnie sprawia, że Mgławica Tarantula jest idealnym miejscem do badania mechanizmów powstawania gwiazd.