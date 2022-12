Karkonosze skąpane w śniegu. Panuje tam zimowa aura

Biało w Zakopanem. W Tatrach "lawinowa jedynka"

Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne - ostrzegają służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Szalki pokrywa zmrożony śnieg, jest ślisko. Weekend zapowiada się tam słonecznie, ale bardzo mroźnie. W nocy temperatura na szczytach spadnie do -11 stopni Celsjusza, a w dzień termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek zielonego szlaku, który przebiega w pobliżu wodospadu Wielka Siklawa. Trakt jest tam mocno oblodzony, dlatego służby TPN radzą omijanie tego szlaku. Aby ominąć oblodzony szlak wybierając się do Doliny Pięciu Stawów Polskich, po przemierzeniu zielonego szlaku przez Dolinę Roztoki, należy wybrać szlak czarny na wysokości tzw. Rzeżuch i podążać w kierunku schroniska nad Przednim Stawem.