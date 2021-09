Jesień 2021. Astronomiczna i kalendarzowa jesień - kiedy się zaczynają

Środa 22 września to ostatni dzień lata i początek astronomicznej jesieni. Tym samym powitaliśmy nową porę roku. Jesień astronomiczna rozpoczęła się dokładnie o godzinie 21.21. Na niebie czeka na nas mnóstwo atrakcji.

Równonoc jesienna 2021. Jesień astronomiczna. Data

Za astronomiczną jesień na naszej półkuli uznaje się okres trwający od momentu równonocy jesiennej do przesilenia zimowego. Równonoc jesienna następuje, gdy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. Ziemia przekracza wtedy punkt na swojej orbicie, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są jednocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach.

Jesień kalendarzowa 2021. Data

Początek kalendarzowych pór roku zawsze wypada w jednym konkretnym dniu. Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej jesieni 2021 przypada na 23 września. Potrwa do 21 grudnia - wtedy rozpocznie się kalendarzowa zima.

Jesień meteorologiczna 2021

Oprócz jesieni kalendarzowej i astronomicznej, znamy też pojęcie jesieni meteorologicznej. Jesień meteorologiczna przypada zawsze na ten sam okres. Rozpoczyna się 1 września i kończy 30 listopada. To pojęcie wprowadzono na potrzeby meteorologów i klimatologów. Służy, by przy porównywaniu danych statystycznych bądź klimatycznych odwoływać się zawsze do tego samego okresu, bo pory astronomiczne i termiczne mają daty "ruchome".