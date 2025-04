"Front zadziała jak taran"

- Front, jak taki taran spycha to ciepłe powietrze na południowy wschód, a do nas dotrze to mroźne - opowiadał w programie TVN24 "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Opady śniegu

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek opady śniegu i śniegu z deszczem na północy wkraczają w tej chwili na Warmię i Mazury . Pierwszy śnieg spadł już między innymi w Węgorzewie i Korszach w woj. warmińsko-mazurskim . Front z opadami będzie dalej przemieszczał się na południe i do godziny 12 dotrze do Warszawy .

- Nasilać się będzie wiatr, który około południa ma osiągać w porywach do 50-60 km/h, a na Mazurach i Warmii do 70 km/h. Opady śniegu do południa będą raczej niewielkie, do 1-3 cm. Pokrywa się nie utworzy, śnieg szybko będzie się topił na ciepłym gruncie - dodała ekspertka.