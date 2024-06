Czeka nas powtórka. "Narodził się kolejny niż z burzami i ulewami"

Front atmosferyczny, który w środę przyniósł gwałtowne zjawiska, jest już poza granicą Polski. - Opuścił terytorium naszego kraju około godziny 2 w czwartek. Teraz jest nad Rosją, Białorusią, Ukrainą i nad Bałkanami - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. Dodał, że jest on połączony z kolejnym frontem i niżem znajdującym się nad Hiszpanią i Francją.

- Cała strefa z gwałtownymi zjawiskami, burzami, przeniosła się na wschód Europy. Do nas napłynęło, co wszyscy odczuwamy, chłodniejsze powietrze - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że w wielu miejscach w czwartek o poranku było około 10 stopni. A to dlatego, że za tym burzowym frontem napłynęło chłodniejsze powietrze. - To nie jest zimno, to jest po prostu ochłodzenie -zauważył prezenter.