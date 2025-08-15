Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

W czwartek wieczorem niebo nad Polską rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.
Bolid pojawił się w czwartek o godzinie 20.22 na południowy wschód od Warszawy. Jasno świecy obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel.
"Nie wydaje się, aby zjawisko doprowadziło do spadku meteorytów, jednak przyznajemy, że widok był niesamowity" - przekazała w mediach społecznościowych sieć Skytinel.
Bolid. Czym jest to zjawisko
Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.
Źródło: Skytinel, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Skytinel