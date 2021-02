"Cała Arktyka przesuwa się w naszą stronę". Kulminacja mroźnej pogody jeszcze przed nami

"Trasa zwykle zajmuje mi 25-30 minut. Dzisiaj było to 75 minut". Wasze pogodowe relacje - 08-02-2021 Zima w Polsce nie ustępuje. Mróz się sroży, na coraz większym obszarze Polski pada śnieg, miejscami dość intensywne. Na Kontakt 24 dostajemy wiele Waszych zimowych relacji. Prosimy o kolejne. Pokażcie nam zimę w Waszej okolicy. czytaj dalej

Od poniedziałkowego poranka w wielu regionach kraju pada śnieg, miejscami intensywnie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali szereg ostrzeżeń meteorologicznych

Skąd taka pogoda? Z północy (Skandynawii, Arktyki), napływa do nas mroźne powietrze, a z południa wilgotne powietrze, które niesie ze sobą opadu śniegu.

- Zderzenie tych dwóch mas powietrza nad Polską - mroźniej z północy, ciepłej z południa, daje nam opady śniegu, miejscami intensywne - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Tłumaczył, że ta rozległa strefa intensywnych opadów śniegu przesuwa się powoli w kierunku północnym. - Ważne jest tempo przemieszczania się tych opadów, bo im wolniej idzie front, tym dużej nad jakimś miejscem się znajduje. A to oznacza, że w tym miejscu akumulacja opadów będzie większa - wyjaśniał. Jak dodał, front przemieszcza się z prędkością około 20 kilometrów na godzinę w kierunku Warmii i Mazur.

Dwóch pogodowych graczy

Jakie ośrodki ciśnienia kształtują pogodę w Polsce? - Mamy dwóch bardzo ważnych graczy na europejskiej mapie pogody. Pierwszy z nich to niż, który obecnie znajduje się na Adriatykiem i nad Chorwacją, drugi to jest wyż nad Skandynawią - tłumaczył Wasilewski. - Ten wyż przyszedł znad Grenlandii, Arktyki, i on sprowadza w stronę Polski i krajów Europy Zachodniej bardzo zimne, arktyczne powietrze. Stąd -17 stopni w Suwałkach - dodał.

W poniedziałek rano termometry pokazały w Suwałkach -17 stopni Celsjusza, w Mikołajkach i Mławie -15 st. C, w Warszawie -10 st. C. U naszych wschodnich sąsiadów, na Białorusi, na termometrach było -25 st. C. - Cała Arktyka przesuwa się w naszą stronę - mówił prezenter.

Temperatura powietrza w poniedziałek 8 lutego o godzinie 6.30 (wetteronline.de)

"Pogodowa wojna"

Oprócz wyżu z północy i niżu z południa, nad Polską znajduje się ciepły front atmosferyczny. On sprawia, że do Europy Południowo-Wschodniej płynie ciepło, i na przykład w poniedziałek na Węgrzech ma być 12 stopni.

- Nas to ciepło nie dotyczy, bo do nas płynie ten arktyczny mróz. Zderzenie tych dwóch różnych mas powietrza właśnie na tym froncie - mrozu z północy i ciepła z południa - powoduje opady. To jest właśnie przyczyna pogody, która mamy - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że opady występują na tym froncie zaznaczonym kolorem czerwonym na poniższej mapie. - Intensywnie padać będzie na południu, w centrum, a potem opady przeniosą się na wschód. Jesteśmy na pogodowej wojnie. Mamy z północy nacierający arktyczny mróz i wyż, a z południa nacierające ciepło - mówił Wasilewski.

Jak tłumaczył prezenter, między tymi dwoma środkami ciśnienie (wyżem i niżem) jest kilkadziesiąt hektopaskali różnicy. - To sprawia, że w naszej części kraju mocno wieje wiatr ze wschodu. To on obniża temperaturę odczuwalną o kilka stopni. Z tego powodu nawet jak na termometrach jest -10 stopni, to z powodu wiatru czujemy -20 lub -15 stopni - mówił Tomasz Wasilewski.

Sytuacja pogodowa w Europie

Kulminacja mroźnej pogody

Przez najbliższe dwa tygodnie zima będzie tylko ostrzejsza. - Chodzi tu o mróz, który przyjdzie w połowie lutego, czyli na początku przyszłego tygodnia - mówił Wasilewski. Dodał, że nawet w centrum kraju temperatura może spaść do -25 st. C.

- W połowie lutego dotrze do nas to absolutnie najzimniejsze, najmroźniejsze powietrze z rosyjskiej Arktyki. To będzie kulminacja mroźnej pogody - powiedział prezenter.

Cała rozmowa z Tomaszem Wasilewskim:

