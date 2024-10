Zwierzę jak z baśni na nagraniu Reportera24

- Lubię spacerować po lesie, często to robię. Nigdy wcześniej nie spotkałem żadnego mieszkańca lasu, więc wtorkowe wydarzenie było dla mnie nowością - opowiadał internauta. Jak przyznał, na początku podejrzewał, że mija go inne zwierzę.

- Usłyszałem szelest i od razu pomyślałem, że to może jakiś dzik. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem go. Był piękny. Zatrzymałem się w bezruchu i go podglądałem. Na nagraniu widać, że podchodzi coraz bliżej. Co ciekawe, wtedy wcale mnie nie dostrzegał - mówił pan Grzegorz. - Gdy znajdował się już jakieś siedem metrów ode mnie, zauważył moją obecność. Spłoszył się i uciekł do lasu. Tyle go widziałem. Cieszę jednak z tego spotkania - skomentował.