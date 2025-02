U ssaków miłość to nie tylko "biochemiczny trik". Jak kochają zwierzęta?

Od gryzoni po naczelne

Ekspert wyjaśnił, że do tej pory przeprowadzono wiele badań pokazujących, że istnieją różne systemy rozrodu i organizacji społecznej u saków, które są możliwe tylko dzięki temu, że tworzą się między osobnikami bardzo silne więzi - czy to rodzicielskie, czy właśnie miłosne.

Tryjanowski zaznaczył, że ciekawym przykładem są także zachowania w zorganizowanych grupach ssaków, w dużych stadach, jakie tworzą np. lwy czy słonie. "Tam miłość i przywiązanie naprawdę mogą ukazywać bardzo silne więzi. Zarówno między matką i potomstwem, jak i między samicami w tej samej grupie, które współpracują ze sobą, po to, by chronić i wspierać młode” - podkreślił.

Po co nam miłość?

"Tutaj też badania są całkiem ciekawe. Uważam, że jedne z najlepszych prowadziła Helen Fisher i jej współpracownicy. Pokazywali oni, że tak naprawdę wiele rzeczy ma silne, solidne podstawy neurobiologiczne; i że miłość to nic innego, jak układ nagrody i pewna motywacja (…) Zadajmy sobie więc pytanie, czy to oznacza, że miłość to jest jakiś biochemiczny trik? Oczywiście nie, chociaż biologia dostarcza nam narzędzi do zrozumienia tychże mechanizmów” - mówił.