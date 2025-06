Ten napój może pomóc kobietom zdrowiej się starzeć

Naukowcy przebadali zwyczaje kilkudziesięciu tysięcy pracujących w USA pielęgniarek po 50. roku życia. Zauważyli, że kobiety, które wypijały od jednej do trzech filiżanek kawy dziennie, mogą mieć większą szansę na zachowanie lepszego zdrowia na starość.

Jak twierdzi profesorka Sara Mahdavi z Uniwersytetu w Toronto, 50-latki wypijające od jednej do trzech filiżanek kawy dziennie mogą uniknąć w starszym wieku chorób przewlekłych i dłużej zachować zdrowie fizyczne, psychiczne i umysłowe. Specjalistka powołuje się na najnowsze badania przeprowadzone na ponad 47 tysiącach kobiet. Wyniki analiz po raz pierwszy przedstawiono podczas odbywającego się w Orlando kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia (ASN). Publikacja naukowa na ten temat ma ukazać się w ciągu nadchodzących miesięcy.

Są to jednak badania obserwacyjne, czyli takie, które nie wykazują związku przyczynowego między spożyciem kawy i zachowaniem zdrowia. Potwierdzają one jednak wcześniejsze obserwacje pokazujące to, że spożycie kawy, przynajmniej w umiarkowanych ilościach, jest korzystne dla zdrowia. Takiej zależności, przynajmniej w tych badaniach, nie wykazano w przypadku spożycia herbaty oraz kawy bezkofeinowej. Tak samo było w przypadku napojów gazowanych zawierających kofeinę.