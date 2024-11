Tak giną największe ryby świata. Nowa strategia zabijania

Nowa strategia polowania

- Zaobserwowaliśmy u orek nową strategię zabijania - powiedział Jesus Rivas, biolog morski, jeden z autorów artykułu opublikowanego w piątek, 29 listopada, w czasopiśmie "Frontiers in Marine Science". - Podczas ataku wszyscy członkowie stada współpracują ze sobą, uderzając w rekina wielorybiego tak, aby ten odwrócił się do góry nogami. W tej pozycji rekin wchodzi w stan tonicznego bezruchu i nie może się poruszać. Następnie orki uderzają pyskami w obszar miednicy rekina, co powoduje, że ten się wykrwawia - dodał. Badacze zauważyli też, że jeden samiec, którego nazwali Moctezuma, brał udział w trzech z czterech takich ataków. Orki atakują brzuszną stronę rekinów wielorybich, ponieważ jest ona najmniej chroniona. W tym obszarze znajduje się mniej mięśni i chrząstek, co umożliwia łatwiejszy dostęp do aorty.