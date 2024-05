Sposób porozumiewania się tych zwierząt jest bardziej skomplikowany, niż sądzono

U zwierząt społecznych komunikacja pomaga podejmować decyzje grupowe i koordynować wspólne zadania - takie jak zdobywanie pożywienia i wychowywanie młodych. Kaszaloty spermacetowe, zwane też kaszalotami (łac. Physeter macrocephalus ) to towarzyskie ssaki, które komunikują się ze sobą za pomocą sekwencji "kliknięć". Chociaż wcześniej wykazano, że za pomocą niektórych tych dźwięków zwierzęta te wyrażają swoją tożsamość, naukowcy nie potrafili ustalić niczego więcej na temat ich systemu porozumiewania się. Zespół amerykańskich i kanadyjskich naukowców przyjrzał się danym z projektu Dominica Sperm Whale - największego repozytorium danych na temat kaszalotów.

Stworzyli "alfabet" fonetyczny kaszalota

Badacze przeanalizowali nagrania około 60 różnych waleni z rodziny kaszalotów z terenów wschodnich Karaibów i wykorzystali je do zdefiniowania "alfabetu" fonetycznego kaszalota. Odkryli, że system komunikacji kaszalotów ma postać kombinacji kliknięć. Jest też bardziej złożony i ma większą zdolność przenoszenia informacji, niż wcześniej sądzono. Stwierdzono, że kombinacja i struktura wytworzonych sekwencji kliknięć zależy od "kontekstu konwersacji" poszczególnych osobników. Autorzy badania zauważyli też, że zwierzęta potrafią łączyć i modulować różne kliknięcia i rytmy, tworząc złożone wokalizacje, podobne do języka ludzkiego. Chociaż funkcja i znaczenie kombinacji kliknięć są nadal nieznane, autorzy podejrzewają, że działają one na wzór języka komunikacji, który ma potencjał przekazywania znacznej ilości informacji.