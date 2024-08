Różowe delfiny umierają. Naukowcy ruszają z misją

W zeszłym roku w wodach jeziora Tefe w brazylijskiej części Amazonii z powodu poważnej suszy padły setki delfinów z gatunku inia amazońska. Naukowcy chcą ocalić te rzadkie i zagrożone wyginięciem zwierzęta. W tym tygodniu jednego z osobników sprowadzili na brzeg, by wykonać potrzebne badania i lepiej poznać wpływ skutków zmian klimatu na ten gatunek.

Inie amazońskie ( Inia geoffrensis ) są unikalnymi ssakami słodkowodnymi występującymi tylko w rzekach Ameryki Południowej. To jeden z niewielu gatunków delfinów słodkowodnych pozostałych na świecie. Ze względu na powolne cykle reprodukcyjne ich populacje są szczególne podatne na zagrożenia.

Padły setki

W zeszłym roku w wodach jeziora Tefe w stanie Amazonas na zachodzie Brazylii, gdy obszar ten dotknęła poważna susza, znaleziono od 200 do 300 martwych osobników. To szeroki na 45 kilometrów zbiornik w pobliżu rzeki Solimoes, który to zwierzęta te szczególnie sobie upodobały.