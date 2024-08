Rekordowa liczba bocianów i ich piskląt     

W tym roku w Słowenii odnotowano rekordową liczbę bocianów - donosi Słoweńskie Towarzystwo Obserwacji i Studiów Ptaków (DOPPS). Wynika to z raportu opublikowanego we wtorek. Badacze na terenie całego kraju naliczyli łącznie 311 par. To o 11 par więcej niż w roku ubiegłym.

Autorzy spisu zwracają również uwagę na to, że tego lata w Słowenii bocianie gniazda opuściły 673 pisklęta. Tym samym został pobity rekord z 2020 roku, kiedy to odnotowano o 77 młodych bocianów mniej.

Coraz więcej bocianów w Słowenii

"Ciekawą rzeczą, której byliśmy świadkami w tym roku, jest to, że wiele bocianów wróciło z zimowisk wcześniej niż zwykle. Pierwsze gniazda były zajęte już w pierwszej połowie lutego, a bociany wracają zwykle w marcu" - informują w raporcie badacze. Dyrektor DOPPS i inicjator spisu Damijan Denac twierdzi, że bocian biały (Ciconia ciconia) to jeden z gatunków zwierząt, który czerpie korzyści ze zmian klimatu. - Przystosowuje się do gorącego i suchego klimatu, a ze względu na łagodne zimy zmienia trasy i terminy migracji. Zamieszkuje nowe obszary i najwyraźniej ma wystarczającą liczbę źródeł pożywienia. Dlatego obserwujemy taki wzrost - stwierdził Denac. Damijan Denac zwraca też uwagę, że ciepła i sucha pogoda sprzyja także pisklętom. Jak tłumaczy, podczas pierwszego lotu nie wykształciły one jeszcze własnej termoregulacji, dlatego w latach, kiedy maj i czerwiec nie są najcieplejsze, wiele z nich ginie. - Ponadto kiedy jest zimno, dorosłe bociany mają trudności ze znalezieniem pożywienia dla swoich młodych, dlatego mogą wyrzucić jedno z gniazda, aby zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia pozostałych młodych w gnieździe - tłumaczył dyrektor DOPPS. Raport jest przygotowywany przez członków Towarzystwa Obserwacji i Studiów Ptaków. Podczas spisu odwiedzają oni wszystkie gniazda bocianów białych w Słowenii i sprawdzają przebieg lęgów. Przeprowadza się go na przełomie czerwca i lipca, kiedy młode są już na tyle duże, że można je łatwo policzyć. Bardzo ważną częścią spisu są rozmowy z mieszkańcami, którzy dostarczają cennych informacji, np. o przebiegu gniazdowania, walkach o gniazdo i innych ciekawostkach. Podczas spisu ornitolodzy zawsze dokładnie oglądają gniazdo i oceniają, czy jest ono stabilne i bezpieczne.