Rakieta Elona Muska wystrzeliła najmniejszego polskiego satelitę. "To niesamowite uczucie"

Satelita zbudowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej we wtorek wieczorem poleciał na orbitę w ramach misji Falcon 9 Transporter-12. To pierwszy satelita w pełni stworzony przez studentów oraz najmniejszy skonstruowany do tej pory w Polsce - mówią przedstawiciele uczelni, którzy byli gośćmi specjalnego wydania programu "Kijek w kosmosie" na antenie TVN24 BiS.

Satelita HYPE został opracowany przez studentów krakowskiej uczelni działających w ramach Koła Naukowego SatLab AGH we współpracy z Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Urządzenie jest satelitą standardu PocketQube o wymiarach 5 x 5 x 5 cm.

We wtorek po godzinie 20 polskiego czasu urządzenie zostało wyniesione w ramach misji Falcon 9 Transporter-12 z Centrum Kosmicznego Vandenberg w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Satelita poleciał w kosmos na pokładzie rakiety należącej do firmy SpaceX Elona Muska.

- To jest naprawdę niesamowite uczucie, zobaczyć dzieło własnych rąk opuszczające ziemską atmosferę - powiedział na antenie TVN24 BiS specjalnym wydaniu programu "Kijek w kosmosie" Filip Tomczyk, członek SatLab AGH.

Jan Rosa, członek zarządu koła SatLab AGH, wyjaśnił, że HYPE zostanie wyniesiony na orbitę na wysokość 525 kilometrów, gdzie rozpocznie swoją pionierską misję. Na orbicie docelowej znajdzie się w środę, a w ciągu 5-10 dni zostanie oddzielony od reszty statku D-Orbit i wyrzucony z kapsuły w przestrzeń kosmiczną.

- Po oddaleniu się od pozostałych satelitów rozpocznie się sekwencja rozłożenia, która będzie polegała na zwolnieniu mechanizmu zabezpieczającego anteny i selfie sticka. Wtedy zaczynamy procedurę nawiązywania komunikacji i uruchomienia podsystemów - opisał Rosa.

"Studenci zdobędą bezcenne doświadczenie"

Według Jana Rosy konstruktorzy z AGH opracowali urządzenie o licznych możliwościach technologicznych i edukacyjnych. Posiada ono miniaturowy spektrometr umożliwiający obserwację Ziemi. Sprzęt ten pozwoli na ocenę zanieczyszczenia światłem, pyłami wulkanicznymi, a także obserwację degradacji obszarów leśnych. Wykrywanie emisji gazów i pyłów da możliwość modelowania wpływu aktywności wulkanicznej na środowisko oraz zdrowie ludzi. Obserwacje degradacji lasów mogą pomóc monitorować wylesianie, a także oceniać skuteczność działań ochronnych. Dane z HYPE mogą zostać wykorzystane w ramach projektów badawczych, posłużyć do nauki metod analizy danych przestrzennych i spektroskopii.

"Dzięki tym badaniom studenci zdobędą bezcenne doświadczenie w projektowaniu oraz realizacji misji kosmicznych" - zaznaczyli twórcy.

W ramach misji HYPE wykorzysta również miniaturową kamerę zamontowaną na składanym ramieniu. Kamera będzie skierowana na wyświetlacz satelity, na którym będą pojawiały się grafiki przesłane ze stacji naziemnej. Ten element misji ma na celu promocję polskich osiągnięć technologicznych oraz popularyzację nauki i technologii kosmicznych. Misja ma być inspiracją dla młodego pokolenia, zachęcając uczniów i studentów do podejmowania wyzwań w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych oraz rozwijania pasji związanych z eksploracją kosmosu. Do monitorowania trajektorii nanosatelity HYPE i stałej z nim komunikacji na orbicie posłuży specjalna antena, którą pod koniec grudnia zainstalowano na dachu Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Jakub Kopeć z Satlab AGH powiedział w specjalnym wydaniu programu "Kijek w kosmosie", że przy budowie satelity pracowało około 40 osób.

- Jak to bywa w zespołach studenckich, cały czas zespół się zmienia. Osoby dołączają do projektu, kiedy chcą go realizować, czasem z przyczyn niezależnych muszą od tego projektu odejść. Takie rzeczy się zdarzają, dlatego szacujemy, że było to około 40 osób - dodał student.

Ambitne cele

Krakowscy studenci zapowiadają, że ich kolejnym projektem jest satelita większego formatu - standardu CubeSat, który będzie miał za zadanie monitorowanie powierzchni Ziemi w wielu częstotliwościach światła oraz testowanie eksperymentalnego modułu komunikacji laserowej. Będzie to pierwszy taki moduł stworzony w Polsce.

- Głównym naszym założeniem jest zbudowanie zaplecza, które pozwoli nam w przyszłości wysyłać więcej takich satelitów na orbitę i pozwoli nam odbierać dane z takich satelitów, przetwarzać je. Chodzi o to, żeby móc nawiązywać stałą łączność z takimi obiektami na orbicie. Celem całego tego przedsięwzięcia jest to, żebyśmy tutaj zdobyli doświadczenie, które pozwoli nam na to, żeby pracować w przyszłości w różnych agencjach kosmicznych - podkreślił na antenie TVN24 BiS Jakub Kopeć z SatLab AGH.

Autorka/Autor:ps,fw

Źródło: PAP, TVN24 BiS, "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl