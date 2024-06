Przed nami jedno z "najbardziej wyjątkowych zjawisk astronomicznych tego roku"

Efektowne zjawisko

Wynika to z położenia Księżyca w pełni względem Słońca. Z perspektywy ziemskiego obserwatora pełnie znajdują się "naprzeciwko" naszej gwiazdy, więc gdy w dniu przesilenia letniego Słońce znajdzie się najwyżej na niebie, Księżyc będzie stosunkowo nisko. W wyższych szerokościach geograficznych tak niski Księżyc prześwieca przez większą ilość atmosfery, przez co może mieć pomarańczowy lub czerwonawy kolor - właśnie dlatego wschody i zachody słońca są czerwone.

Truskawkowa pełnia Księżyca. Skąd taka nazwa?

Zwyczajowe nazwy pełni Księżyca zostały nadane przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Czerwcowa pełnia nazywana jest Truskawkowym Księżycem, co nawiązuje do okresu zbierania truskawek. Inne określenia wywodzące się z tego kręgu kulturowego to Księżyc Zielonej Kukurydzy albo Gorący Księżyc. Plemiona celtyckie nazywały czerwcową pełnię Końskim Księżycem, Miodowym Księżycem i Różanym Księżycem.

Pełnia Księżyca

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy Srebrny Glob znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż nasza gwiazda. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, w pełni oświetlona przez światło słoneczne. Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia.