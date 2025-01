Pająk gigant. Tak wielkiego jeszcze nie widzieli

"To nasz największy pająk"

Atraks, który trafił do Australian Reptile Park, mierzy 9,2 centymetra. Do tej pory największym pająkiem w parku był Hercules, którego długość wynosiła 7,9 centymetra.

- Teraz Hemsworth to nasz największy pająk - powiedziała Emma Teni, opiekunka pająków w parku. - Jest tak duży, w porównaniu do innych przedstawicieli swojego gatunku, że przypomina mi Chrisa Hemswortha i jego braci - dodała.

Pracownicy parku początkowo myśleli, że jest to samica pająka ze względu na jego rozmiar. Jednak po bliższych oględzinach szybko zdali sobie sprawę, że jest to samiec.

Według ekspertów z Australian Museum, średnia długość ciała Atrax robustus wynosi od 1 do 5 centymetrów, przy czym samce są zazwyczaj mniejsze od samic. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do parku trafiają całkiem duże pająki, ale otrzymanie tak dużego samca to jak trafienie w dziesiątkę - powiedziała Teni w rozmowie ze Sky News Australia.