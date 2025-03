Świetlisty wir może zalśnić nad Polską. Kiedy go wypatrywać

W niedzielę rano możemy mieć szansę na zobaczenie nad Polską świetlistego wiru związanego ze zrzutem paliwa przez rakietę Falcon 9. Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", podpowiada, gdzie wypatrywać niezwykłego zjawiska.

Jak poinformował Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach", w niedzielę rano na niebie pojawić się może niecodzienne widowisko. Będzie nim smuga światła, która przybierze kształt spirali lub wiru.

"To nie UFO, nie portal do innego wymiaru, ani nie zwiastun inwazji kosmitów. To… planowana deorbitacja drugiego stopnia rakiety Falcon 9!" - napisał Wójcicki. "Może to skutkować pojawieniem się świetlistego wiru na naszym niebie" - dodał.

Start rakiety Falcon 9

Wójcicki przekazał, że w niedzielę 9 marca dokładnie o 4.09 z bazy Vandenberg w Kalifornii wyleci rakieta Falcon 9. Obiekt wyniesie na orbitę teleskop SPHEREx - urządzenie NASA, które będzie zajmowało się skanowaniem nieba w podczerwieni, rozwiązywaniem tajemnic powstawania pierwszych galaktyk oraz poszukiwaniem wody w Układzie Słonecznym. Za sprawą Falcona na orbicie znajdzie się także zestaw czterech satelitów do badania wiatru słonecznego i przewidywania burz geomagnetycznych - PUNCH.

Świetlisty wir. Jak go wypatrywać

Świetlista spirala może pojawić się, gdy rakieta zacznie kontrolowane zejście z orbity. "Wtedy to przelatując wzdłuż wschodniej granicy Polski, rakieta wyrzuci resztki paliwa, tworząc na niebie charakterystyczny świetlisty wir - jeden z tych widoków, które na naszym niebie zdarzają się niezwykle rzadko i zostają w pamięci na długo" - podał ekspert. W niebo warto spojrzeć pomiędzy godz. 5.26 a 5.32.

Gdzie warunki do obserwacji będą najlepsze? "Im bardziej na zachód Polski, tym będziecie mieli lepsze warunki do obserwacji - niebo będzie tam ciemniejsze. Na wschodzie za to świt będzie dużo bliżej, co może utrudniać dostrzeżenie zjawiska" - zaznaczył popularyzator astronomii.

"Warto jednak pamiętać, że na wschodzie Falcon przeleci praktycznie w zenicie. Na zachodzie Polski wzniesie się na ok 50 stopni, co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem i zapewni doskonałe warunki do obserwacji" - podkreślił.

Rakieta będzie odbijać światło słoneczne, dzięki czemu może być doskonale widoczna. "Będziemy mogli obserwować, jak ta smuga przemieszcza się z południa na północ, wysoko nad wschodnim horyzontem. Zapowiada się niezłe widowisko!" - dodał.

Spirala na niebie nad Alaską - fotografia z kwietnia 2023 roku Todd Salat/AuroraHunter.com

Świetlista spirala na niebie - zdjęcie przykładowe NAOJ/Cover Images/Forum

Nic nam nie grozi

Ekspert zapewnił, że choć kształt na niebie może wyglądać kontrowersyjnie, nie zagraża nam żadne niebezpieczeństwo.

"Rakieta nie będzie leciała bezpośrednio nad Polską, a do samej deorbitacji dojdzie nad bezpiecznym obszarem Arktyki. Nas czeka 'jedynie' spektakularne i zupełnie niegroźne zjawisko" - podał. "To właśnie tak powinna wyglądać kontrolowana deorbitacja, której zabrakło kilka tygodni temu. Najpierw zrzut zbędnego paliwa, potem ostatnie odpalenie silników, wejście w atmosferę nad bezpiecznym obszarem Arktyki i upadek ewentualnych szczątków do Pacyfiku" - podsumował.

POLSA o deorbitacji rakiety

Polska Agencja Kosmiczna napisała w sobotnim komunikacie, że monitoruje planowany start rakiety. "W każdym miesiącu wystrzeliwane są rakiety różnych państw, po czym ich fragmenty wpadają do atmosfery, w większości przypadków spalając się całkowicie. POLSA monitoruje ich trajektorie i wysyła komunikaty, jeżeli mogą one przebiegać nad Polską" - napisano.

Autorka/Autor:kw,anw

Źródło: Z głową w gwiazdach, PAP