Drapieżnik i ofiara razem w pułapce. "Misja ratunkowa, jakiej wcześniej nie było"

Do zdarzenia doszło w strefie buforowej Parku Narodowego Pench w indyjskim stanie Madhya Pradesh, niedaleko rezerwatu przyrody zamieszkałego przez tygrysy. Jeden z wielkich kotów polował we wtorek na dzika. Ofiara nie miała jednak zamiaru ułatwić mu zadania i z całych sił uciekała. W pewnym momencie dzik poślizgnął się i wpadł do niezabezpieczonej studni rolniczej, a po chwili dołączył do niego drapieżnik.