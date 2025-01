Dokarmiacie tym wiewiórki? Możecie im zaszkodzić

Dokarmianie wiewiórek orzeszkami ziemnymi, o wiele bardziej miękkimi niż naturalny pokarm tych gryzoni, powoduje zmianę w budowie ich czaszek - informują brytyjscy naukowcy, którzy zbadali wybraną populację tych zwierząt. Jak zaznaczają, to może wpływać na ewentualny sukces związany z ich przetrwaniem.

Wiewiórki pospolite żywią się orzechami laskowymi, kasztanami, żołędziami czy nasionami cisa. To gatunek objęty ochroną, a brytyjskich naukowców ciekawią konsekwencje ich diety. Przyjrzeli się oni populacji żyjącej w rejonie miasta Formby na zachodnim wybrzeżu Anglii (pomiędzy Liverpoolem a Bristolem). Stwierdzono, że od lat 90. niemal do 2020 roku wiewiórki te około połowy potrzebnego pokarmu pozyskiwały od przyrodników i turystów. Do dokarmiania służyły orzechy ziemne, zwane fistaszkami czy też orzechami arachidowymi, które wiewiórkom łatwiej było jeść niż choćby chronione twardą otoczką orzechy laskowe.