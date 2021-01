Paszporty szczepień a podróże. Wicerzeczniczka KE: trwają dyskusje w tej sprawie

Toczy się wiele dyskusji na wielu poziomach o dowodzie zaszczepienia dla osób, które są szczepione w różnych krajach - powiedziała wicerzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant. Dodała, że dotyczą one także tego, "co ma ten dowód szczepienia dawać, jeśli chodzi o dostęp do podróży czy określonych usług".