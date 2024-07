Zmiany w polskim KPO. Jest decyzja

"Rada UE właśnie przyjęła rewizję KPO. Teraz czas intensywnych inwestycji! We wrześniu składamy dwa wnioski o płatność. A pod koniec roku kolejny - jeszcze większy niż poprzedni - przelew dla Polski" - napisała w mediach społecznościowych Pełczyńska-Nałęcz.

W ramach tzw. zaliczki REPowerEU oraz pierwszego wniosku o płatność z KPO do Polski trafiło w sumie ok. 14 mld zł.

Ile może otrzymać Polska z KPO?

Wypłata środków jest uzależniona od wypełnienia zobowiązań zapisanych w dokumencie zwanych kamieniami milowymi. W związku z rewizją KPO rząd zaproponował zmiany 14 z 55 reform oraz 27 z 56 inwestycji. Zakładają one m.in. rezygnację z podniesienia opłat za rejestrację samochodów spalinowych.

Po zatwierdzeniu zmian w KPO przez Radę UE we wtorek ministra Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że kolejne dwa wnioski Polska złoży we wrześniu. Do momentu sfinalizowania tego procesu Polska nie mogła składać wniosków o kolejne płatności.