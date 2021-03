"Zegar stoi w miejscu". Co z likwidacją zmiany czasu w Unii Europejskiej?

Przedłuża się likwidacja zmiany czasu w krajach Unii Europejskiej. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zdrowia Stefan de Keersmaecker wskazał, że piłka jest po stronie państw członkowskich. - To do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska w Radzie UE - zauważył.

Likwidacja zmiany czasu

- Jak wiadomo, Komisja zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu we wrześniu 2018 roku. Propozycja ta została sformułowana na prośbę obywateli, po rezolucji PE, a także w oparciu o szereg badań naukowych. Komisja Europejska także doszła wówczas do wniosku, że to państwa członkowskie powinny zdecydować, jaki czas ma obowiązywać na stałe: zimowy czy letni. Piłka jest zatem po stronie państw członkowskich, to do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska w Radzie UE - oświadczył de Keersmaecker.