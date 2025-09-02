Już wzrosło o 30 procent, a "może jeszcze zdrożeć"

Cena złota przekroczyła 3500 dolarów za uncję. To rekord - podał Reuters. Wskazał, że za taki stan rzeczy odpowiadają słabszy dolar i wzrost oczekiwań co do obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Cena złota osiągnęła poziom 3508,50 dolarów za uncję. W tym roku cena złota wzrosła o ponad 30 proc.

Rekordowo drogie złoto. Ekspert o trzech czynnikach

- Słabsza koniunktura gospodarcza i oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych w USA powodują wzrost wartości metali szlachetnych – powiedział cytowany przez Reutersa Kyle Rodda, analityk rynku finansowego Capital.com.

Dodał też: - Kolejnym czynnikiem jest coraz większy kryzys zaufania do aktywów dolarowych, który wywołał atak prezydenta USA Donalda Trumpa na niezależność Fed.

Trump i krytyka Fed

Trump od miesięcy krytykuje Fed i jego prezesa Jerome'a Powella za nieobniżanie stóp procentowych, a ostatnio zaatakował Powella w związku z kosztowną renowacją siedziby banku centralnego w Waszyngtonie.

W poniedziałek sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział Agencji Reutera, że Fed jest i powinien być niezależny, ale dodał, że popełnił "wiele błędów" i bronił prawa Trumpa do zwolnienia prezes Fed Lisy Cook w związku z zarzutami o oszustwa hipoteczne.

Według narzędzia CME FedWatch inwestorzy wyceniają obecnie 90-procentowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych Fed o ćwierć punktu procentowego 17 września.

Wzrost ceny złota

Złoto choć nie przynosi zysków, to zazwyczaj dobrze radzi sobie w środowisku niskich stóp procentowych.

Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych i obawy o niezależność Fed negatywnie wpływają na dolara amerykańskiego, który oscyluje w pobliżu najniższego od ponad miesiąca poziomu w stosunku do innych walut. To też sprawia, że złoto jest tańsze dla zagranicznych nabywców.

Złoto od dawna uważane za niezawodną ochronę przed zawirowaniami geopolitycznymi i gospodarczymi - nazywane jest bezpieczną przystanią.

W 2025 r. żółty kruszec osiągnął wiele rekordowych poziomów. Między innymi dzięki ciągłym zakupom dokonywanym przez banki centralne w związku z odejściem od dolara amerykańskiego, silnym popytem na bezpieczne aktywa w świetle niepewności geopolitycznej i handlowej, a także ogólną słabością dolara - wskazali analitycy.

Reuters podał, że ceny złota wzrosły o 27 proc. w 2024 r. i po raz pierwszy przekroczyły poziom 3000 dol. za uncję w marcu 2025 roku.

Złoto może jeszcze podrożeć

Niepewność związana z polityką handlową Trumpa skłoniła inwestorów do masowego kupowania aktywów będących bezpieczną przystanią.

- Cena złota może sięgnąć 3600 dolarów, a do końca roku może jeszcze zdrożeć, jeśli Fed przeprowadzi kolejne obniżki stóp procentowych, a porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą pozostanie nieosiągalne - stwierdził Tim Waterer, główny analityk rynkowy KCM Trade.

Reuters podał, że inwestorzy oczekują teraz na piątkowe dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA, które pozwolą określić skalę oczekiwanej obniżki stóp procentowych przez Fed pod koniec miesiąca.

Cena srebra nie uległa większym zmianom i wyniosła 40,64 dol. za uncję, po osiągnięciu w poprzedniej sesji najwyższego poziomu od września 2011 r.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: Reuters