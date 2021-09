Najdroższe wyspy na sprzedaż. "Na to trzeba morza gotówki"

Prywatna wyspa to nie lada gratka, ale zarezerwowana tylko dla bajecznie bogatych. HRE Investments przygotował listę pięciu najdroższych wysp, które czekają na właściciela. "Na to trzeba jednak morza gotówki" - podkreślono w zestawieniu.

Rynek nieruchomości z najwyższej półki to nie tylko luksusowe apartamenty, rezydencje, posiadłości z winnicami czy zamki. Można też pomyśleć o zakupie prywatnej wyspy. Morskie zachody słońca, białe plaże z ciepłym piaskiem, błękitne laguny i prywatne lotniska - to tylko niektóre z zalet. Zakup taki może być też inwestycją - przekonuje Oskar Sękowski, analityk HRE Investments.

Najdroższa wyspa na liście za 200 mln dolarów

Najdroższa wyspa z zestawienia kosztuje 200 mln dolarów amerykańskich, czyli ok. 785 mln zł. "Za taką cenę staniemy się właścicielami wyspy o powierzchni 260 hektarów – w cenę wliczone piękne, piaszczyste plaże i lazurowa woda. Wyspa Patroklos położona jest w niedalekiej odległości od stolicy Grecji – Aten" - opisuje analityk.

Dodaje, że "idealny śródziemnomorski klimat sprawia, że możemy cieszyć się kąpielami słonecznymi i uprawiać oliwki - w północnej części znajdziemy ponad 5 tys. drzewek oliwnych". Wyjaśnia, że ponadto do dyspozycji jest około 100 hektarów na rolniczą działalność, a "pozostała część wyspy jest raczej skalista i zbudowana głównie z zielonego marmuru".

"Patrząc okiem inwestora wyspa Patroklos to idealne miejsce na działalność turystyczną. Obecnie mamy do dyspozycji jedynie cztery małe budynki o powierzchni od 50 do 70 metrów kwadratowych, ale po uzyskaniu zgody ministerstwa możliwa jest ich rozbudowa" - podkreślono w zestawieniu.