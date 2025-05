Ulga z cieniem niepewności. Światowe giełdy w górę

Giełdy światowe zanotowały w poniedziałek wzrosty po tym, jak USA i Chiny zgodziły się na obniżkę wysokich ceł na co najmniej 90 dni. Porozumienie zahamowało wojnę handlową między dwiema największymi gospodarkami świata, która podsyca obawy o globalną recesję.

Jednak, jak zauważa agencja Reuters, tymczasowa przerwa nie przyczyniła się do rozwiązania podstawowych problemów, które doprowadziły do ​​sporu, w tym deficytu handlowego USA z Chinami i żądania prezydenta USA Donalda Trumpa , aby Pekin podjął bardziej zdecydowane działania w celu zwalczenia kryzysu fentanylu w USA.

Co ustaliły USA i Chiny w sprawie ceł

Obie strony poinformowały, że na mocy tymczasowego rozejmu Stany Zjednoczone obniżą dodatkowe cła nałożone w zeszłym miesiącu na chiński import ze 145 proc. do 30 proc. na najbliższe trzy miesiące, a chińskie cła na towary importowane ze Stanów Zjednoczonych spadną ze 125 proc. do 10 proc.

Rynki zareagowały pozytywnie

Dolar wzrósł, podczas gdy bezpieczne ceny złota spadły, ponieważ wiadomości złagodziły - ale nie wymazały - obawy, że wojna handlowa Trumpa może doprowadzić do załamania światowej gospodarki.

Trump i jego sojusznicy chwalili porozumienie jako dowód na to, że jego agresywna strategia taryfowa przynosi korzyści, po tym jak Stany Zjednoczone zawarły wstępne pakty z Wielką Brytanią, a teraz z Chinami.

- Zgodzili się otworzyć Chiny, całkowicie otworzyć Chiny i myślę, że będzie to fantastyczne dla Chin, myślę, że będzie to fantastyczne dla nas i myślę, że będzie to świetne dla zjednoczenia i pokoju - powiedział Trump w Białym Domu.