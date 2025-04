Jeff Bezos ma wziąć ślub w Wenecji, burmistrz miasta uspokaja

Według rzecznika burmistrza Wenecji Luki Zuina, uroczystości związane ze ślubem potrwają od 24 do 26 czerwca - przekazał w sobotę portal CNN, dodając, że ślub rzekomo ma się odbyć na Koru, superjachcie Bezosa , który zostanie zakotwiczony w Lagunie Weneckiej. Z doniesień włoskich mediów wynika, że organizatorzy ślubu zarezerwowali nie tylko dok dla jachtu miliardera, ale i komplet miejsc w pięciu najbardziej luksusowych weneckich hotelach i niemal całą flotę miejskich taksówek wodnych.

Donald Trump na ślubie w Wenecji?

Bezos i Sanchez nie potwierdzili żadnych szczegółów dotyczących ceremonii, ale władze Wenecji przyznały w oświadczeniu, że wydarzenie się odbędzie. Dodały zarazem, że będzie ono możliwe do zorganizowania, jeśli zaproszonych zostanie tylko 200 gości. Brytyjski "Guardian" wskazał, że w tym gronie znajdzie się być może m.in. prezydent USA Donald Trump .

Dziennik dodał, że pomysł zorganizowania ślubu miliardera i dziennikarki we włoskim mieście podobno zrodził się po tym, jak projektant mody Domenico Dolce powiedział przedstawicielowi miejscowych władz, Morrisowi Ceronowi, że para szuka "magicznego" miejsca na ślub.

Ślub Bezosa w Wenecji

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnano publicznie podziękował Ceronowi za przyciągnięcie słynnej pary. W rozmowie z magazynem "People" powiedział także, że władze miasta wspierają organizatorów ślubu, "aby zapewnić, że wydarzenie będzie bezwzględnie respektować delikatność i wyjątkowość miasta". W rozmowie z weneckim wydaniem "Corriere della Sera" Brugnano stwierdził, że ceremonia może dla miasta oznaczać "miliony euro". "Wenecja przywykła do tego, że bez większych zakłóceń co tydzień odbywają się w niej wydarzenia i pokazy" - przekazały miejscowe władze w oświadczeniu dla "People".

Idea ślubu celebrytów w Wenecji nie wszystkim jednak przypadła do gustu, obawy wyrażają zwłaszcza niektórzy cytowani przez media mieszkańcy miasta. Miejscowa przewodniczka, przedstawiona przez "Guardiana" jako Francesca, wskazała, że ślub Bezosa i Sanchez będzie "wielkim utrapieniem". - Myślę, że większość ludzi podziela to zdanie. Jesteśmy zirytowani całą masą problemów związanych z nadmierną turystyką i to jest kolejna rzecz, którą miasto musi znosić - dodała.