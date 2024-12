Miliony euro leżały na ulicy

Mały kawałek papieru leżał na chodniku koło wejścia do firmy kurierskiej, a dostrzegł go szef wydziału, czyli asesor do spraw ochrony środowiska w zarządzie miasta Andrea Guido - podały lokalne media z Apulii. Kiedy podniósł kartkę i zobaczył, że jest to czek na tak olbrzymią sumę, nie mógł uwierzyć własnym oczom. - To była surrealistyczna kwota - podkreślił lokalny urzędnik, który zaczął od razu działać. - Najpierw pomyślałem, że zaniosę czek na komendę policji. Ale zaraz potem przyszło mi do głowy to, by skontaktować się z firmą kurierską i dowiedzieć się, czy znają właściciela. Okazało się, że to był jej klient, którego od razu zawiadomili - opowiedział Andrea Guido.