Walia planuje wprowadzenie specjalnego podatku. Turyści mogą nie być zadowoleni

Co więcej, opłata ma nie obowiązywać w całej Walii. O tym, czy podatek zostanie wprowadzony, zgodnie z propozycją, mają decydować władze poszczególnych regionów - donosi BBC.

Propozycja podatku turystycznego w Walii. Najwcześniej od 2027 roku

Inicjatywa spotkała się z mieszanym odbiorem. Niektórzy obawiają się, że konieczność uiszczania takiej opłaty zniechęci turystów do odwiedzenia Walii. Podobny podatek obowiązuje już w wielu krajach i miastach. Przykładem jest Wenecja, która niedawno zapowiedziała, że zamierza wydłużyć liczbę dni w sezonie wakacyjnym, które taką opłatą będą objęte.

Przeznaczenie uzyskanych pieniędzy z podatku turystycznego

Środki pozyskane z podatku przyczyniają się do budowy infrastruktury turystycznej czy renowacji popularnych zabytków. W przypadku Walii szacowane wpływy w wysokości 33 mln funtów rocznie miałyby zostać przeznaczone także na ochronę i promocję języka walijskiego.

Jak donosi Euronews, liczba osób posługująca się tym językiem z roku na rok wyraźnie spada i, według najnowszych danych, w 2024 roku władało nim zaledwie 27,8 proc osób powyżej 3 roku życia. Był to najniższy wskaźnik odnotowany w ciągu ostatnich ośmiu lat i niższy o ok. 1,4 proc. niż w 2023 roku. Jak informuje portal, walijski rząd już podjął działania w celu wzmocnienia rangi języka walijskiego w ramach rządowego programu Cymraeg 2050, który zakłada, że do 2025 roku walijskim będzie się posługiwało milion osób.