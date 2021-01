"Podżegał do przemocy". Szef wielkiej amerykańskiej grupy biznesowej za odsunięciem Trumpa

Szef amerykańskiej grupy biznesowej, która reprezentuje 14 tysięcy firm, w tym Exxon Mobil, Pfizer i Toyota Motor, wezwał urzędników wyższego szczebla do rozważenia odsunięcia Donalda Trumpa od władzy jeszcze przed 20 stycznia. To efekt zamieszek na Kapitolu wywołanych przez zwolenników obecnego prezydenta.

Jay Timmons, szef amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Producentów, powiedział, że Trump "podżegał do przemocy, próbując utrzymać władzę, a każdy wybrany przywódca, który go broni, łamie przysięgę wobec Konstytucji i odrzuca demokrację na rzecz anarchii. Wiceprezydent (Mike) Pence, który został ewakuowany z Kapitolu, powinien poważnie rozważyć współpracę z gabinetem w celu powołania 25. poprawki w celu zachowania demokracji".

25. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przewiduje możliwość pozbawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych władzy, jeśli większość członków jego gabinetu - pod kierunkiem wiceprezydenta - dojdzie do wniosku, że prezydent jest niezdolny do sprawowania tego urzędu. O takiej opinii musi pisemnie zostać poinformowany Kongres, władzę niezwłocznie przejmuje w takim przypadku wiceprezydent. Prezydent może jednak zaprotestować, a wtedy, jeśli wiceprezydent i gabinet to zakwestionują, ostateczną decyzję podejmuje Kongres.