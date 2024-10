Nieudany powrót. Sieć zamyka sklepy

Firma przekonuje, że wycofanie się ze sprzedaży stacjonarnej to część "strategicznego resetu". Wszystkie dziesięć sklepów Buy Buy Baby ma zostać zamkniętych do końca roku, a firma ma oferować swoje produkty wyłącznie w internecie.

Nieudany powrót

Niegdyś sieć posiadała 120 placówek handlowych w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystkie zostały jednak zamknięte na początku 2023 roku, gdy upadłość ogłosiła jej spółka macierzysta Bed Bath & Beyond. Dziesięć sklepów sieci Buy Buy Baby zostały ponownie otwartych zaledwie rok temu, po przejęciu przez koncern Dream On Me.