Ofiara wyższych ceł. "Inwestorzy zwątpili"

W opinii autora publikacji Davida J. Lyncha nałożenie ceł w istotny sposób przyczyniło się do deprecjacji dolara w stosunku do głównych walut. Obecnie jego kurs wobec euro jest bliski trzyletniego minimum. Lynch nie wykluczył, że spadek wartości dolara może przyczynić się do wzrostu inflacji. Przyznał zarazem, że tradycyjnie taka sytuacja to powód do zadowolenia dla eksporterów.