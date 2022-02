Rząd Ukrainy zaapelował do Elona Muska. Miliarder spełnił prośbę

Starlink to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich. SpaceX zamierza umieścić na orbicie 12 tysięcy satelitów, a podobne konstelacje chcą wystrzelić także inne firmy, np. Amazon czy Facebook.

Apel wicepremiera Ukrainy do Elona Muska

W sobotę wicepremier Ukrainy i Minister Transformacji Cyfrowej Mychajło Fedorow zaapelował w mediach społecznościowych do Elona Muska, szefa firmy SpaceX, o to, aby udostępnił Ukrainie stacje Starlink.

"Elonie Musku, gdy próbujesz skolonizować Marsa - Rosja próbuje zająć Ukrainę! Gdy twoje rakiety wracają z kosmosu i lądują - rosyjskie rakiety atakują ukraińskich cywilów! Prosimy cię o zapewnienie Ukrainie stacji Starlink i przemówienie do rozsądnych Rosjan, by zaprzestali tych działań" - napisał na Twitterze Mychajło Fedorow we wpisie skierowanym do właściciela firmy SpaceX.