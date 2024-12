Trzy nowe firmy na liście sankcyjnej

Kolejne podmioty na liście sankcyjnej

Grupa Azoty alarmuje

Dyrektor sprzedaży krajowej nawozów w Anwilu Pauliny Zielińska-Olak zwracała uwagę w listopadzie br., że np. rosyjscy producenci osiągają kilkukrotnie wyższe marże na sprzedaży nawozów w porównaniu do producentów europejskich. "Są to marże sięgające do 40-50 proc. podczas gdy najlepsi producenci europejscy generują marże na poziomie 20 proc., a krajowi producenci mają marże na poziomie EBITDA minus 10 do 10 proc. To pokazuje, w jak trudnej sytuacji jesteśmy i że potrzebujemy pilnej interwencji" - podkreśliła.